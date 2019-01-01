Ünal Karaman: Başlangıçlar zordur demiştik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımının Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA 3. eleme turu ilk maçında Sparta Prag'a konuk olan , 2-0 geri düştüğü maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

Deplasmanda aldığı beraberlikle tur için avantaj yakalayan bordo mavili ekibin teknik patronu Ünal Karaman, maçı değerlendirdi.

Takımının ilk resmi maçını oynadığına dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, "Başlangıçlar zordur demiştik. Bugün zordan ziyade kötü başladık. Az hazırlık maçı oynadık ama kötü oyun konusunu abarttık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Oyuncularıma da hak veriyorum. Ağır bir süreçten geçtiler." ifadelerini kullandı.

Daha iyiye gideceklerini belirten Karaman, "Bütün hatalarımızı burada bırakarak devam edeceğiz. Doğrularımızın üzerine koymaya devam edeceğiz." dedi.

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Sparta Prag'ın göründüğünden daha da zorlu bir rakip olduğunu ifade eden Ünal Karaman "Rakibimiz hazır bir takım. Oldukça etkili oyuncuları var. Sanki kolay bir takımmış gibi anlatılmaya çalışıldı ama buranın köklü takımlarından, işimiz Trabzon'da zor. 2-0'dan yaptığımız dönüş bizim adımıza güzel oldu." cümleleriyle sözlerini tamamladı.

İki ekip, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da rövanş maçında karşı karşıya gelecek.