Ünal Karaman: Avantaj olabilecek skoru aldık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iki takımı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Ziraat Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda 'ı 2-1 mağlup eden 'un teknik direktörü Ünal Karaman, avantajlı bir skor elde ettiklerini belirtti.

Maçta fazla forma şansı bulamayan ve genç oyuncuların saha içi performanslarını gördüklerini kaydeden Karaman, "Bizim adımıza Trabzon'daki karşılaşma için avantaj olabilecek bir skoru aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Ünal Karaman, iki takımı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Yenal Dinçakman: "Bizim için iyi bir maç oldu"

Altay'ın teknik sorumlusu Yenal Dinçakman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Süper Lig'in en formda ekiplerinden Trabzonspor karşısında maç içinde belli bölümlerde iyi oynadıklarını söyledi.

Oyuncularının disiplinden taviz vermeden mücadele ettiğini kaydeden Dinçakman, "Özellikle ilk yarıda üstün olduğumuz bazı bölümler vardı. Bizim için iyi bir maç oldu. Ligdeki maçına hazırlanacağız." diye konuştu.