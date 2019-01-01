Ünal Karaman 2 yıl daha Trabzonspor'da

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesi uzatıldı.

'da teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesi düzenlenen basın toplantısıyla 2 yıl daha uzatıldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'un zor dönemlerinde, bu kulübe hizmet etmek isteyen insanlar var. Hocamız da bu kulübün neferlerinden birisi. Hocamızla birlikte kadro yapılanmasını ve alt yapıyı nasıl geliştireceğimiz üzerine münazara yaptık. önetim adına şunun sözünü veriyorum kendisine, her şeyiyle arkasındayız. Her şeyden önemlisi hocamızla birlikte ve yan yanayız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ünal Karaman ise imza sonrası, "Başkanıma ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. En az başkanımız ve yöneticilerimiz kadar bize destek veren tüm emekçilere teşekkür ediyorum. Onlar olmazsa biz olmayız. İmzaları atıyoruz evet ama ben Trabzonspor'da hiçbir zaman profesyonel olarak sözleşme imzalamadım. Ben burada sözleşmeye bakmam. Sözleşmenin içerisinde ne yazdığını biliyorsam evlatlarıma kavuşmak nasip olmasın. Basında çıkan hiçbir transfer haberine inanmayın, çünkü istediğim 1 oyuncu bile yok." şeklinde konuştu.