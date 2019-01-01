Ünal Aysal: Galatasaray seçime gitmeli

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

Akşam'a konuşan Ünal Aysal, 'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ibrasızlığı hakkında açıklamalar yaptı.

Genel kurul toplantısında çıkan kararı demokratik olarak nitelendiren Ünal Aysal, "Yönetimin ibra edilmemesi gibi bir olay yaşandı. Genel kurulun kararları bütün demokratik kararlar gibi kurul kararıdır, ona riayet etmek zorundayız. Bu önlenebilir miydi? Aslında kurulun havasından suyundan bunu anlayabilirlerdi. Bu sefer tespit edilemedi ve böyle bir karar çıktı ortaya. Buna da saygı göstereceğiz. Dursun Özbek, genel kurulun mesajı sonrası tekrar seçime gitti. Bence aynısı yapılabilir” diye konuştu.

"Seçim yapılmalı ama kararı kendisi almalı"

Yeni bir seçim yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Ünal Aysal, "Yeni bir seçim olur. Şimdiki başkanımız yine aday olur ve kazanma şansı vardır. Bir de şu var. İbra edilmeyen başkan tekrar aday olamaz diye bir kuralımız var. Olay orada biraz çatallaşıyor. Genel kurulu moral olarak kötü etkileyen bazı konuşmalar ve eylemler oldu. Böyle bir karar çıktı. Hepimiz mutsuzuz. Ama seçim yapılmalı. Kurallar böyle söylüyor. G.Saray Başkanı da hassasiyet gösterip, gerekli kararı alacaktır. Baskı yapmaya gerek yok. Bırakalım kendisi bu kararı alsın" ifadelerini kullandı.