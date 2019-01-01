Ünal Aysal: Fenerbahçe küme düşmez, düşmemeli

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, katıldığı bir televizyon programında çok önemli açıklamalar yaptı.

’ın eski Başkanı Ünal Aysal, TGRT Haber ’de Sabri Ugan ile Maç Yeni Başlıyor programına önemli açıklamalar yaptı. Aysal, Galatasaray’a geri dönebileceğinin sinyallerini verirken, ile ilgili de düşüncelerini dile getirdi.

"Biz o 4 seneyi taraftarlarla beraber aynı heyecanı yaşayarak geçirdik. Bu önemli bir nokta. İnşallah Galatasaray’da bundan sonra olağanüstü bir durum olmaz, burası 115 senelik bir kurum. Ama olursa, sıhhatim müsaade ettiği sürece telefona ilk biz koşarız. Kimsenin tereddüdü olmasın."

"Galatasaray’ın en iyi 4 bilançosu benim dönemimde çıkmıştır. Ben devraldığımda büyük bir borç vardı ve kasada da hiç para yoktu. Buna rağmen büyük bir takım kurduk ve ayrıldığımda 120 milyon euroluk bir takım bıraktım."

"Dostlarımın beni esas kritik ettikleri nokta, kulübü zarara soktu iddiası değildir. ‘Bu kadar para kazandı, bravo ama bu borçları neden ödemedi de bunu başarıya kullandı’ sözüdür. Bunda haklı da olabilirler ama o zaman da başarı gelmezdi. Biz parayı başarıdan kazandığımız için bu parayı başarıya yatırdık. Yoksa o para da gelmeyecekti, borçları da ödeyemeyecektik."

"Bir oyuncu bazı ortamlarda çok başarılı olabilir, ortam değiştiğinde aynı başarıyı yakalayamayabilir. Bence Diagne bugün bunu yaşıyor. ’da herkesin hizmet ettiği bir oyuncuyken, Galatasaray’da ise kendi başına bir şeyler yapması gereken bir oyuncu."

"Galatasaray’ın şampiyonluk şansı halen yüksek. ’i takdir etmek lazım ama son haftalarda hep düşüş yaşıyorlar. Galatasaray’ın stadına gelecek olmaları da onlar için bir dezavantaj."

"Fenerbahçe küme düşmez, düşmemeli"

"Fenerbahçe’yi Kadıköy’de neden yenemiyoruz diye düşündüğüm çok olmuştu. Ama bence bu bir tesadüf. Demek ki Fenerbahçe de böyle bir inançla ruhen güçlü kalıyor. Bunu da takdir etmek lazım."

"Fenerbahçe küme düşmez. Düşmemeli. Galatasaray için de iyi olmaz. Biz yöneticiler olarak perdenin arka tarafında para-pul işleri ile de uğraşmak zorundayız. Böyle bir rekabet devam etmek zorunda ki bütün kulüpleri bundan kazanabilsin."

"Kadıköy’de kupa kaldırdığımızda neden o olaylar yaşandı halen anlamış değilim. Yalnız ışıklar söndürülmedi ki o akşam, sular da açıldı. Oyuncularımız ıslanarak kupa kaldırdı. Hatta o sene iki kupa kaldırmamız gerekliydi. Bir de play-off oldu. Basketbolda bizim sahamızda Fenerbahçe şampiyon oldu. Bizim de taraftarımız kupa burada verilmesin dedi. Ama ben "hayır, burada almak hakları" dedim. Seyircimizi boşalttık ve kupayı verdik. Hatta kupayı orada Ali Bey (Koç) aldı."