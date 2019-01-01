Ümraniyespor'a hükmen mağlubiyet yolda!

Hafta sonu oynanan 1. Lig maçında 6 yabancı oyuncu oynatan Ümraniyespor, yabancı kuralını deldi.

1. Lig'de 10. hafta geçtiğimiz hafta sonu geride kalırken Menemenspor - Ümraniyespor maçında yabancı kuralı hatası yapıldı.

Maçı 1-0 Menemenspor kazanırken Ümraniyespor maçta 6 yabancı oyuncu oynattı. Mücadelenin ilk 11'inde İstanbul ekibi Vasco Fernandes, Honore Gomis, Riad Nouri ve Ghislain Gimbert sahaya sürerek 4 yabancı oyuncu ile sahaya çıktı. Ancak ikinci yarıda Ümraniyespor'da 2 Türk oyuncu Bahadır Taşdelen ve Muhammed Gönülaçar oyundan çıktı, 2 yabancı oyuncu Valentin Lazar ve Bentley dahil oldu. Böylelikle Ümraniyespor maçın son 6 dakikasını 6 yabancı ile tamamladı.

1. Lig'de takımlar en fazla 10 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabiliyor. Ancak 18 kişilik maç kadrosunda en fazla 6, müsabaka sırasında da en fazla 5 yabancı oyuncu oynatabilirler.