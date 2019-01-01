UEFA'ın Manchester City kararı 2020'ye kaldı

UEFA'nın Manchester City için vereceği FFP kararı yeni yılda açıklanacak.

Premier Lig'in son şampiyonu 'nin Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sorgulanması devam ederken, Aralık ayında verilmesi beklenen kararın ertelendiği öğrenildi.

FFP kurallarını delmekle suçlanan City'nin daha önce CAS'a yaptığı itiraz reddedilmişti.

Manchester City, davada herhangi bir ihlalden dolayı suçlu bulunursa Şampiyonlar Ligi'nden men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Daha önce konu hakkında konuşan teknik direktör Pep Guardiola, kulübün kurallara uyduğuna inandığını belirtmişti:

"Kanıtlanana kadar suçlu değiliz. Bu kulüp yaptığı yatırımlarla büyük bir adım atıyor. Bunu üst düzey oyuncular olmadan yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Bu inanılmaz oyuncuları almak için paraya ihtiyacınız var. UEFA eğer suçlu bulursa cezamızı kabul edeceğiz. Bana kurallara uyduğumuzu söylüyorlar ve onlara inanıyorum"