UEFA'dan VAR açıklaması

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda Cüneyt Çakır da aralarında olmak üzere hakemlerin verdiği kritik kararlarla ilgili açıklama yaptı.

UEFA'nın açıklamasında, kritik pozisyonlarda orta hakemler ile VAR arasında geçen konuşmaların detayı aktarıldı.

Real Madrid - Ajax (62. dakika)

"VAR tarafından dikkatlice analiz edilen tüm video açılarında ve görüntülerde topun tamamen oyun dışına çıktığına dair kanıt oluşmadı. Oldukça iyi pozisyonda olan yardımcı hakem, topun çizigiyi tamamen geçmediğine emin oldu. Bu nedenle pozisyon kenarda izlenmedi. Sonuç olarak hakem pozisyona müdahale etmeme ve golün geçerli olduğu konusunda haklıydı."

Porto - Roma (116. dakika)

"VAR pozisyonda ofsayt hattını kontrol ettikten sonra pozisyonun ofsayt olmadığını doğruladı. Hakeme (Cüneyt Çakır), Roma savunma oyuncusunun, rakibini tuttuğu anını görüp görmediği soruldu. Hakem, oyun akışında herhangi bir tutmadan haberi olmadığını söyledi (ciddi kaçırılan bir olay) ve pozisyonu incelemesi için görüntülerin hazırlanmasını istedi. Pozisyonun izlenmesinin ardından hakem penaltıya ikna oldu."

Porto - Roma (121. dakika)

"Hakem (Cüneyt Çakır) pozisyona yakındı ve olayın penaltı olmadığına karar verdi. Yine de hakem, VAR'ın farklı açılardan pozisyonu incelemesini istedi ve oyunun başlaması için beklenmesini istedi. VAR incelemesi sonrası bir kanıt bulunamadı. Hakem, VAR kontrolü sonrası bir hata olmadığı için pozisyonu incelemeye gitmemesi yönünde bilgilendirildi."

PSG - Manchester United (90. dakika)

"VAR, kendisine sunulan açılardan pozisyonu inceledikten sonra hakeme pozisyonu incelemesini tavsiye etti. Hakem oyun akışında pozisyonu görmediği için (ciddi kaçırılan bir olay) kenara gelerek inceleme yaptı. İncelemenin ardından hakem, topun gittiği mesafenin yakın olmadığını ve bu nedenle böyle bir hamlenin doğal olmadığını doğruladı. Savunma oyuncusunun kolu, vücuduna yakın değildi, böylece topun kaleye gitmesini engelledi. hakem bu nedenle penaltı verdi."