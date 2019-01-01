UEFA'dan Sırbistan'a seyircisiz oynama cezası

UEFA, Portekiz maçında ırkçı tezahüratlarda bulunan Sırbistan'a biri ertelemeli olmak üzere iki maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 7 Eylül'de Belgrad'da oynanan ve 'in 4-2 kazandığı karşılaşmada ev sahibi taraftarların ırkçı tezahüratları sebebiyle 'a iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği bildirildi. Açıklamada, bir maçlık cezanın bir yıllığına ertelendiği belirtildi.

Ayrıca sahaya taraftar girmesi ve meşale yakılması nedeniyle Sırbistan Futbol Federasyonunun 33 bin 250 avro para cezası aldığı da ifade edildi.

Sırbistan'ın EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda Lüksemburg'u 14 Kasım'da konuk edeceği karşılaşma, seyircisiz oynanacak.

B Grubu'nda 6 maçta 10 puan toplayan Sırbistan, bir maç fazlası bulunan 'nın 9, Portekiz'in ise bir puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.