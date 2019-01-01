UEFA'dan Sergio Ramos'a kasıtlı kart soruşturması

UEFA, Real Madrid kaptanı Sergio Ramos'un Ajax karşısında gördüğü sarı kartın soruşturulacağını duyurdu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Ajax ile karşılaştı. İspanyol devi, Karim Benzema ve Marco Asensio'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantaj yakaladı. Mücadelenin son dakikalarında ise kaptan Sergio Ramos, rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

Maç sonunda gördüğü sarı kartla ilgili gelen bir soruyu cevaplayan İspanyol yıldız, "Skora bakınca sarı kart görmeyi zorlamadım dersem yalan söylemiş olurum. Buradan rakibi küçümsediğim ya da turu geçmeyi garantilediğimiz anlaşılmasın. Ama futbolda böyle zor kararlar almak durumundasınız," ifadelerini kullandı.

2017'de bir başka Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid oyuncusu Dani Carvajal, turu garantilemelerinin ardından oynanan APOEL maçında bilerek sarı kart görmüş ve bir maç ceza alması gerekirken iki maçla cezalandırılmıştı.

UEFA ise yaptığı açıklamada Ramos'un yorumlarının incelendiğini doğruladı.

UEFA, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Real Madrid oyuncusu Sergio Ramos tarafından yapılan açıklamalarla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'ne dayanarak disiplin soruşturması başlatılmıştır."