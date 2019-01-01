UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma!

UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu, Cristiano Ronaldo'nun Atletico Madrid maçının ardından yaptığı hareket nedeniyle soruşturma başlattı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'un, 'i 3-0 yendiği maçta hat-trick yapan Ronaldo, attığı 3. gol sonrası Diego Simeone'ye gönderme yapmıştı.

Benzer bir hareketi Madrid ekibinin 2-0 kazandığı maçta yapan Simeone de UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu'na sevkedilmiş ve 20 bin euro para cezası almıştı.

UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu yaptığı açıklamada 'nun uygunsuz davranıştan ötürü disiplin kuruluna sevkedilğini belirtirken kurulun 21 Mart 2019'da konuyu değerlendireceğini bildirdi.

Yıldız oyuncunun maçtan men cezası alması da ihtimaller arasında bulunuyor.