UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma!
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UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus'un, Atletico Madrid'i 3-0 yendiği maçta hat-trick yapan Ronaldo, attığı 3. gol sonrası Diego Simeone'ye gönderme yapmıştı.
Benzer bir hareketi Madrid ekibinin 2-0 kazandığı maçta yapan Simeone de UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu'na sevkedilmiş ve 20 bin euro para cezası almıştı.
UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'nun uygunsuz davranıştan ötürü disiplin kuruluna sevkedilğini belirtirken kurulun 21 Mart 2019'da konuyu değerlendireceğini bildirdi.
Yıldız oyuncunun maçtan men cezası alması da ihtimaller arasında bulunuyor.