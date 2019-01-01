UEFA'dan Medipol Başakşehir'e kınama cezası

UEFA, oyuncularının yaptığı asker selamı hareketi nedeniyle Medipol Başakşehir'e kınama cezası verdi.

Anadolu Ajansı'nın Kulübü'nden aldığı bilgiye göre UEFA, asker selamı hareketi nedeniyle başlattığı soruşturmayı tamamladı. UEFA, Başakşehir'e kınama cezası verdi.

Medipol Başakşehir'in UEFA 'nde sahasında temsilcisi Wolfsberger ile yaptığı ve 1-0 kazandığı maçta, İrfan Can Kahveci'nin attığı golden sonra turuncu-lacivertli oyuncular, gol sevincini asker selamı vererek yaşamıştı.

UEFA'nın kınama cezasıyla ilgili kararını CNN TÜRK'e değerlendiren Göksel Gümüşdağ, "UEFA'nın disiplin soruşturmasına asker selamı veren yerli ve yabancı oyuncularımız sevk edilmişti. Bizim asker selamımızdan sonra 5 tane örnek olmak üzere toplamda 32 benzer örnek gösterdik. Kınama cezası aldık. Biz, bunu da doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Pazartesi günü savunmamızı yaparak Tahkim Kurulu'na başvuracağız" ifadelerini kullandı.