UEFA'dan Marsilya'ya 3 milyon euro para cezası

UEFA, Fransız ekibi Marsilya'ya 3 milyon euro para cezası verirken, kulübün gelecek iki sezondaki Avrupa gelirlerinin yüzde 15'ine el koydu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Olympique 'nın Haziran 2019'da yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını ihlal ettiği belirtildi.

temsilcisine 3 milyon euro para cezası kesildiği, kulübün 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarındaki Avrupa gelirlerinin yüzde 15'ine el konulduğu kaydedildi.

Ayrıca, Marsilya'nın gelecek üç sezon boyunca Avrupa kupalarındaki kadrosunun 23 oyuncu ile sınırlandırıldığı bildirildi.

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Fransız kulübünün, UEFA'nın bu kararlarına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurabileceği ifade edildi.