UEFA'dan koronavirüs açıklaması

İtalya'nın kuzeyini etkileyen koronavirüs hakkında UEFA 2. Başkanı Michele Uva açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da koronavirüs endişesi artıyor. Son olarak İtalya'da hafta sonu oynanacak 6 maçın seyircisiz oynanmasına karar verilirken UEFA 2. Başkanı Michele Uva da açıklamalarda bulundu.

Uva, şu an için aldıkları bir karar olmadıklarını söylerken EURO 2020'nin oynanacağı şehirler hakkında da açıklamada bulundu:

"Ev sahibi ülkelerin bu konudaki kararlarına göre hareket edeceğiz. Biz turnuvayı iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak, ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse, bu durumda şehir değişikliğine gidebiliriz."

Daha fazla takım

ve Şampiyonlar Ligi için de beklemede olduklarını belirten Uva, "Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor. UEFA olarak, her bir ülkenin koronavirüs ile ilgili verdiği kararları takip edeceğiz. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız" ifadelerini kullandı.