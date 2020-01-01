UEFA'dan Jose Mourinho'ya bir maç men cezası
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UEFA, Tottenham menajeri Jose Mourinho'nun, Antwerp deplasmanındaki son Avrupa Ligi karşılaşmasında Tottenham'ın sahaya geç çıkması nedeniyle cezalandırıldığını duyurdu.
Portekizli menajer, takımının sahaya geç çıkmasının ardından Avrupa Ligi'nden bir maçlığına men edildi.
Ayrıca Tottenham da toplam 28 bin euro para cezasına çarptırıldı.
Tottenham üç haftanın sonunda J Grubu'nda topladığı 6 puanla Antwerp ve LASK Linz'in önünde averaj farkıyla lider durumda bulunuyor.