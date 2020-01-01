Tottenham

UEFA'dan Jose Mourinho'ya bir maç men cezası

Goal Türkiye
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Jose Mourinho Tottenham 2020-21
Getty
Portekizli menajer, takımının Antwerp deplasmanında sahaya geç çıkmasından sorumlu tutuldu.

UEFA, Tottenham menajeri Jose Mourinho'nun, Antwerp deplasmanındaki son Avrupa Ligi karşılaşmasında Tottenham'ın sahaya geç çıkması nedeniyle cezalandırıldığını duyurdu.

Portekizli menajer, takımının sahaya geç çıkmasının ardından Avrupa Ligi'nden bir maçlığına men edildi.

Ayrıca Tottenham da toplam 28 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Tottenham üç haftanın sonunda J Grubu'nda topladığı 6 puanla Antwerp ve LASK Linz'in önünde averaj farkıyla lider durumda bulunuyor.

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