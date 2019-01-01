UEFA'dan İrfan Can Kahveci'nin asker selamına soruşturma

UEFA, Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlattı.

İstanbul Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı" denildi.

Başakşehir'in UEFA J Grubu üçüncü haftasında 'nın Wolfsberger takımıyla yaptığı maçtaki tek golü atan İrfan Can ve arkadaşları, gol sevinci sırasında asker selamı vermişti.

UEFA, Elemeleri'ndeki Arnavutluk ve maçlarında Türk futbolcuların asker selamı vermesiyle ilgili de soruşturma başlatmıştı.