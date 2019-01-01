UEFA'dan İrfan Can Kahveci'nin asker selamına soruşturma
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AA
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı" denildi.
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü haftasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yaptığı maçtaki tek golü atan İrfan Can ve arkadaşları, gol sevinci sırasında asker selamı vermişti.
UEFA, Euro 2020 Elemeleri'ndeki Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların asker selamı vermesiyle ilgili de soruşturma başlatmıştı.