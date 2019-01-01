UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Yorum()
AA
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Norveç'in Rosenborg ile Hollanda'nın PSV takımları arasındaki maçı yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Halil Umut Meler, Norveç'in Trondheim şehrindeki Lerkendal Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
33 yaşındaki genç hakem, bu sezon 2'si Avupa Ligi, 3'ü Süper Lig ve 1'i Süper Kupa olmak üzere 6 karşılaşnada düdük çaldı.