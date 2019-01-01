UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA, Avrupa Ligi D Grubu'ndaki Rosenborg - PSV maçına Halil Umut Meler'i görevlendirdi.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA D Grubu'nun ikinci haftasında Norveç'in Rosenborg ile 'nın takımları arasındaki maçı yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Halil Umut Meler, Norveç'in Trondheim şehrindeki Lerkendal Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

33 yaşındaki genç hakem, bu sezon 2'si Avupa Ligi, 3'ü Süper Lig ve 1'i Süper Kupa olmak üzere 6 karşılaşnada düdük çaldı.