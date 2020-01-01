UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, UEFA Gençlik Ligi play-off turunda görev alacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Gençlik Ligi play-off turunda 'in ile temsilcisi Salzburg arasında oynanacak maçı yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Meler, yarın Portekiz'in Porto kentindeki Luis Filipe Menezes Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak.

Haberin devamı aşağıda

Bersan Duran ve Sezgin Çınar'ın yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise David Rafael Oliveira da Silva olacak.