UEFA'dan hakem Ümit Öztürk'e görev

Ümit Öztürk, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Moldova ile Galler arasındaki maçı yönetecek.

FIFA kokartlı hakemlerimizden Ümit Öztürk, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9. Grup'ta Moldova ile arasında 11 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Moldova'nın Orhei şehrindeki District Sport Complex Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Ümit Öztürk bu görevden önce 18 Temmuz'da RoPS'un Aberdeen'i 2-1 yendiği UEFA maçında görev almıştı.