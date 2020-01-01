UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

Melis Özçiğdem, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 turunda Spartak Subotic-Wolfsburg arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

UEFA, FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem'i 'ın Spartak Subotica ile 'nın takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 tur birinci müsabakasında görevlendirdi.

Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sırbistan'ın Subotica şehrindeki Gradski Subotica Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Melis Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yımaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.