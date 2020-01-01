UEFA Gençlik Ligi

UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev

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Halil Umut Meler 05102019
AA
Halil Umut Meler, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda karşılaşacak olan Juventus - Real Madrid maçını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Juventus ve İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 16 Ağustos Pazar günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Sports Center'da oynanacak karşılaşma için UEFA'nın Halil Umut Meler'i görevlendirdiği belirtildi.

Müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'ın yapacağı, dördüncü hakemlik görevini ise Arda Kardeşler'in üstleneceği kaydedildi.

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