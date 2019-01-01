UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya ile Faroe Adaları arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak.

Türk hakemlerinden Halil Umut Meler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) F Grubu'nda Romanya ile Faroe Adaları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları arasında 26 Mart Salı günü oynanacak EURO 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.