UEFA'dan Fransa'ya yeşil ışık: Yeniden başlatabilirsiniz

UEFA, Nisan ayında tescil edilen Ligue 1'de sezonun 2 Ağustos'tan önce bitirilmek şartıyla yeniden başlatılabileceğini açıkladı.

Başbakanı Edouard Philippe, 28 Nisan'da ülkedeki tüm spor organizasyonlarının sonlandırıldığını açıklamıştı.

12 puan farkla liderlik koltuğunda oturan , 2019-20 sezonunun şampiyonu ilan edilirken, ikinci sıradaki ve üçüncü sıradaki , UEFA Şampiyonlar Ligi biletini almıştı.

ise 1996 yılından sonra ilk defa Avrupa kupalarının dışında kalmıştı.

Daha fazla takım

Lyon'un yanı sıra küme düşen ve verilen karara itiraz etmiş ve hukuki mücadelelerini başlatmıştı.

Verilen tepkilerin ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, için farklı bir senaryo ihtimalini ortaya attı.

Haberin devamı aşağıda

Ceferin'in imzasıyla yayınlanan resmi açıklamada "Öncelikle yerel federasyonların kendi ligleri için karar verme yetkisi olduğunu belirtmek isterim. Ancak UEFA'nın da birkaç hafta önce belirttiği gibi Fransa'daki iptal kararının nispeten erken alındığını söyleyebilirim. Eğer tescil kararı verilen ülkelerde ligler yeniden başlatılmak istenirse, sezonu 2 Ağustos'tan önce bitirmek şartıyla bunu yapabilirler." ifadeleri yer aldı.

Fransa gibi 'da da sezon sonlandırılırken; 18 Mayıs'ya yeniden başlamıştı.

İngiltere Premier Lig, İspanya ve İtalya 'da ise sezon Haziran ayının ortalarından itibaren kaldığı yerden devam edecek.