UEFA'dan flaş toplantı kararı

UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan Çarşamba günü video konferans yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 1 Nisan Çarşamba günü 55 üye ülkenin federasyonları ile video konferans yapılacağı ve liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşlerin paylaşılacağı duyuruldu.

Açıklamada yeni bilgi güncellemelerinin yapılacağı, hem milli takım hem de kulüp organizasyonlarının potansiyel başlama tarihleri üzerinde tartışmalar yapılacağı, ayrıca futbolcu kontratları ve transfer sistemiyle ilgili de fikir alışverişi yapılacağı bildirildi.

Öte yandan UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva ise yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Her federasyonun kendi şampiyonasını başlatma ve bitirme özgürlüğüne sahip ancak UEFA'nın uluslararası organizasyon tarihleri var ve üye federasyonlar bu belirlenen tarihlere göre kararlar vermek zorunda. Ülkeler, Şampiyonlar Ligi ve 'ne katılacak takımların listesini UEFA'ya bildirmek zorunda. Çünkü UEFA da buna paralel hareket edecek. Bir lig oynanamıyorsa ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi takvimi belirlenmişse ve diğer ülkeler tarafından da katılım sağlanabildiyse, o ülkenin organizasyonda yer almaması gibi radikal kararlar da alınabilir."