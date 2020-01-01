İstanbul Başakşehir

UEFA'dan Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı cezası

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Okan Buruk Basaksehir Coach
AA
Başakşehir ve teknik direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçının geç başlamasından sorumlu oldukları gerekçesiyle uyarıldı.

UEFA, Başakşehir'e ve teknik direktörü Okan Buruk'a 5 Ağustos'ta Kopenhag'a karşı oynadıkları maçta, karşılaşmanın geç başlamasından sorumlu oldukları gerekçesiyle uyarı cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Danimarka'da Kopenhag ile oynadıkları karşılaşma geç başladı.

Gecikmenin sorumlusu olarak belirlenen Medipol Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı cezası verildi.

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    Başakşehir, İstanbul'da 1-0 yendiği Kopenhag'a 5 Ağustos'ta deplasmanda 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etmişti.

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