UEFA ve FIFA'ya şok! Avrupa Süper Ligi için karar verildi!

Avrupa Adalet Divanı'ından UEFA ve FIFA'ya olumsuz karar geldi. İşte detaylar...

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021'de Avrupa Süper Ligi'nin oluşumunu engelleyerek rekabet yasalarına aykırı hareket edip etmediğine ilişkin kararını açıkladı.

Kurum, futbol müsabakalarını düzenleme yetkisinin UEFA ya da FIFA'nın tekelinde olmadığına karar verdi. Böylelikle Avrupa Süper Ligi'nin yasal olarak kurulmasının önünde bir engel kalmadı.

Öte yandan Divan, UEFA ve FIFA'nın gücünü kötüye kullandığına hükmetti.

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Şimdi ne olacak?

Avrupa Adalet Divanı'nın kararının, Avrupa Süper Ligi'nin geri dönüş yolunu açıp açmayacağı henüz bilinmiyor. Taraftarlar, önerilen ayrılıkçı lige karşı protestolarını son derece yüksek sesle dile getirdiler ve her kesimden eleştiriler geldi. Hatta Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, bugünkü karara rağmen hâlâ büyük bir muhalefetle karşı karşıya olan plana karşı olduğunu gizlemedi.