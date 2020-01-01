UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 10 maç oynandı

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Gaya Spain Germany 2020
Getty
UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 10 maçla başladı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B, C ve D liglerinde 10 karşılaşma oynandı.

B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, sahasında Macaristan'a 80. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 yenildi. Gruptaki diğer karşılaşmada Rusya, Sırbistan'ı ilki penaltıdan olmak üzere 48 ve 81. dakikalarda Artem Dzyuba, 69. dakikada Vyacheslav Karavaev'in kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk takım Sırbistan'ın tek golü, 78. dakikada Aleksandar Mitrovic'den geldi.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup mücadelesinde ise Almanya, evinde İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya'nın golünü 51. dakikada Timo Werner, İspanya'nın golünü 90+6. dakikada Jose Gaya kaydetti.

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    UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    4. Grup:

    Ukrayna-İsviçre: 2-1

    Almanya-İspanya: 1-1

    B Ligi

    3. Grup:

    Türkiye-Macaristan: 0-1

    Rusya-Sırbistan: 3-1

    4. Grup:

    Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

    Finlandiya-Galler: 0-1

    C Ligi

    3. Grup:

    Moldova-Kosova: 1-1

    Slovenya-Yunanistan: 0-0

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    D Ligi

    1. Grup:

    Letonya-Andorra: 0-0

    Faroe Adaları-Malta: 3-2

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