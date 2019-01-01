UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı
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A Ligi gruplarını lider bitiren milli takımların katıldığı kura çekimi sonucunda, Portekiz ile İsviçre, Hollanda ile de İngiltere eşleşti.
Yarı finaller 5-6 Haziran 2019, final ve 3'üncülük maçı ise 9 Haziran 2019'da oynanacak.
Karşılaşmalara, Portekiz'deki Dragao ve Afonso Henriques statları ev sahipliği yapacak.
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Portekiz ile İsviçre 5 Haziran'da Dragao Stadı'nda, Hollanda ile İngiltere ise 6 Haziran'da Afonso Henriques Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
İki maç da TSİ 21:45'te başlayacak. Maçları Türkiye'de hangi kanalın yayınlayacağı henüz belli olmadı.