UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 5-6 Haziran'da oynanacak. Portekiz ile İsveç, Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

A Ligi gruplarını lider bitiren milli takımların katıldığı kura çekimi sonucunda, ile İsviçre, ile de İngiltere eşleşti.

Yarı finaller 5-6 Haziran 2019, final ve 3'üncülük maçı ise 9 Haziran 2019'da oynanacak.

Karşılaşmalara, Portekiz'deki Dragao ve Afonso Henriques statları ev sahipliği yapacak.

Portekiz ile İsviçre 5 Haziran'da Dragao Stadı'nda, Hollanda ile İngiltere ise 6 Haziran'da Afonso Henriques Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İki maç da TSİ 21:45'te başlayacak. Maçları 'de hangi kanalın yayınlayacağı henüz belli olmadı.