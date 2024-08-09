UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? Sıralamada yerimiz değişti

Avrupa kupalarında Türk takımlarının oynadığı maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Fenerbahçe, Lille'e kaybetti

Trabzonspor, Rapid Wien'e mağlup oldu

Başakşehir, Iberia'yı 1-0 mağlup etti

NE OLDU? Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'e 2-1 mağlup olurken Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien'e 1-0 kaybetti. Başakşehir'in Iberia'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

BÜYÜK RESİM: Önceki yıl 3 basamak birden yükselen Türkiye, bir basamak geriledi. Çek Cumhuriyeti ile rekabet halinde olan Türkiye son olarak Başakşehir'in galibiyetiyle bu sezon 1400 puan kazanırken rakibimiz Çek Cumhuriyeti’nin takımları 1800 puanlık katkı yaptı.

Türkiye, ülke puanı sıralamasında topladığı 35.000 puanla 10. basamakta bulunuyor. Çek Cumhuriyeti’nin ise 35.350 puanı bulunuyor.

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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: