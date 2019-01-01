UEFA, Türkiye'ye 'Asker selamı' sebebiyle ne ceza verebilir?

UEFA, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa maçlarında gerçekleştirdiği asker selamı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

UEFA, A Milli Takım'ın ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından soruşturma başlattı.

’nin Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki ‘asker selamı’ gol sevinçleri hakkında soruşturma başlatan UEFA, TFF'den savunma istedi.

UEFA'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türk oyuncuların Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki potansiyel politik ve provokatif hareketi nedeniyle bir müfettiş görevlendirilmiştir. İncelemenin sonucunda gereken bilgi paylaşılacaktır"

Türkiye ne ceza alabilir?

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun "Türkiye'ye emsal niteliğinde bir ceza bekliyoruz" açıklamasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

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“Fransa bakanı bu yönde UEFA'ya şikayette bulunmuşlar. Bu onların sahadaki kendi başarısızlığıdır. Biz barışın ve kardeşliğin timsali bir medeniyetiz. Tarihe baksınlar, bizi kendileri gibi görmesinler. Ayak oyunlarına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz”

TFF'den Griezmann savunması

TRT Spor'un haberine göre, TFF, benzer örneklerle bir savunma yapmaya hazırlanıyor.

Yetkililer özellikle, 2018 Dünya Kupası finalinde Griezzman'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yaptığı asker selamını örnek gösterecek.