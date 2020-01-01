UEFA, tüm milli maçları süresiz erteledi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), video konferans sistemiyle kendisine bağlı 55 federasyonun temsilcileriyle kritik bir toplantı gerçekleşt

UEFA'nın bugün kendisine bağlı 55 üye federasyonların temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantı sonucunda önemli kararlar alındı.

Video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda 17 Mart tarihinde oluşturulan çalışma gruplarının tavsiyeleri de alındı.

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Kritik zirve sonunda UEFA'nın Haziran ayında oynanması gereken, EURO 2020 play-off maçları da dahil olmak üzere tüm milli müsabakaları ve Şampiyonlar Ligi ile dahil olmak üzere tüm UEFA turnuvalarının süresiz olarak ertelendiği açıklandı.

Daha fazla takım

Öte yandan Mayıs ayında oynanması planlanan UEFA Avrupa U17 Şampiyonası iptal edilirken, Haziran ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası ise süresiz olarak ertelendi.

FFP ve kulüp lisans değerlendirmeleri

UEFA, 2020-21 sezonu UEFA turnuvaları için kulüplerin oyuncu listelerini teslim etmesi gereken son tarihlerin değiştirileceğini duyururken, mevcut olağanüstü durumlarda kulüpler ve federasyonlarla Finansal Fair-Play konusunda tekrar görüşme yapılması konusunda anlaşıldığını da bildirdi.