UEFA, Trabzonspor'a 4 milyon euro ödeyecek

Trabzonspor'un itirazını kabul eden ve hak edişini iade kararı alan UEFA, bordo-mavili ekibe 4 milyon euro ödeyecek.

UEFA'nın Trabzonspor'un gelirlerin yüzde 50'sine el konulması ve Avrupa kupalarından men kararına karşı Karadeniz ekibinin itirazı kabul edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; men cezasına itiraz etmeyip para cezasının kaldırımasını isteyen Trabzonspor, UEFA tarafından haklı bulundu.

UEFA, Bordo-mavili ekibe faizleriyle birlikte yaklaşık 4 milyon euro'luk ödeme yapacak. İlk ödeme Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili olarak konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "2016 yılında imzalanan ve 2018 yılına kadar olan süreyi kapsayan mutabakat anlaşmasına uyulmamasından dolayı ceza verilmişti. Biz de CAS'taki duruşmamız esnasında, 'Geçen sene şartlı katılım diyerek yüzde 50 paramızı kestiniz. Bu sene de aynı nedenden Avrupa kupalarından men cezası veriyorsunuz. Aynı suça iki defa ceza verilmez. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok' diyerek itiraz ettik. UEFA'nın kendisi bizi haklı buldu ve o dönemki haklarımızı bize geri ödeme kararı aldı. Bu kulübümüz adına çok önemli bir kazanım oldu. Hem hukuki hem de finansal anlamda." dedi.

Trabzonpsor'un 2016 yılında dönemin yönetim kurulu tarafından UEFA ile imzalanan finansal kriterlere uyma sözünü yerine getirmediği gerekçesiyle gelirlerinin yüzde 50'sine el konulmuş ve Karadeniz ekibine Avrupa kupalarından men cezası verilmişti.