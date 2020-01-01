UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak

Bayern Münih ile Sevilla arasındaki kupa mücadelesinde stadyuma sınırlı sayıda taraftar alınmasına karar verildi.

UEFA, Süper Kupa maçının sınırlı sayıda seyirciyle oynanmasına izin verecek.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile şampiyonu 'yı karşı karşıya getirecek müsabaka 24 Eylül 2020 tarihinde Budapeşte'deki Puskas Arena'da gerçekleştirilecek.

UEFA bugün gerçekleştirdiği toplantıda bu maçın, stat kapasitesinin yüzde 30'uyla sınırlı olması kaydıyla, seyircili oynanmasına müsaade edileceğini duyurdu.

Daha fazla takım

Bu durumda, 67.215 kişilik kapasiteye sahip stadyuma, yüzde 30'u kadar seyirci alınırsa, tribünlerde 20 bin civarı futbolsever yer almış olacak.

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Bu kararın, UEFA'nın futbola dönüş protokolü kapsamında maçların seyircili oynanması durumunda nasıl bir etkinin ortaya çıkacağını araştırabilmek amacıyla alındığı ifade edildi.

Açıklamada salgının gidişatına göre bu karardan geri dönülerek maçın seyircisiz oynatılabileceği de hatırlatıldı.

Süper Kupa dışındaki diğer UEFA organizasyonlarında müsabakalar seyircisiz oynanmaya devam edecek.