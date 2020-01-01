UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur olasılıkları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son maçlar oynanıyor. Kimler son 16 bileti aldı? Hangi takımların gruptan çıkma ihtimali var? İşte olasılıklar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bu akşam (9 Aralık Çarşamba) A, B, C ve D gruplarında oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Şu ana dek A Grubu'nda , C Grubu'nda ve , D Grubu'nda , E Grubu'nda ve , F Grubu'nda Dortmund ve , G Grubu'nda ve , H Grubu'nda ise ve PSG son 16 turuna yükselen ekipler oldular.

Kalan maçlardaki gruptan çıkma senaryoları ise şöyle:

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A Grubu

Bayern Münih gruptan lider çıkmayı garantiledi.

'in gruptan çıkması için Salburg'dan en az 1 puan alması gerekiyor.

Salzburg'un gruptan çıkması için Atletico Madrid'i yenmesi gerekiyor.

'nın gruptan çıkma şansı yok. Rus ekibi Bayern Münih'i yener ve Atletico Madrid de Salzburg'u devirirse, 'ne katılacak.

B Grubu

Dört takımın da gruptan çıkma şansı bulunuyor.

Gladbach'ın gruptan çıkması için 'den en az 1 puan alması ya da - Shakhtar maçının berabere bitmesi gerekiyor.

Real Madrid'in gruptan çıkması için Gladbach'ı yenmesi ya da Gladbach'la berabere kalması ve Inter'in Shakhtar'ı yenmesi gerekiyor.

'in gruptan çıkması için Inter'i yenmesi ya da Inter'le berabere kalması ve Gladbach'ın Real Madrid'i yenmesi gerekiyor.

Inter'in gruptan çıkması için Shakhtar Donetsk'i yenmesi ve - Real Madrid maçının berabere bitmemesi gerekiyor.

Her iki maç da berabere biterse gruptan çıkan takımlar Mönchengladbach ve Shakhtar olacak.

C Grubu

Manchester City liderliği, Porto ise ikinciliği garantiledi.

Olympiakos ve arasında üçüncülük mücadelesi yaşanacak. Her iki takım da son maçlarını kazanır ya da her iki takım da son maçlarını kaybederse, Avrupa Ligi bileti alan ekip Olympiakos olacak.

D Grubu

Liverpool grupta liderliği garantiledi.

'nın gruptan çıkması için 'tan en az 1 puan alması gerekiyor.

Ajax'ın gruptan çıkması için Atalanta'yı yenmesi gerekiyor.

Midtjylland'ın ikincilik ya da üçüncülük şansı yok.

E Grubu

Maçlar tamamlandı. Chelsea ve Sevilla üst tura çıktı. Krasnodar Avrupa Ligi'ne gitti.

1. Chelsea,

2. Sevilla

3. Krasnodar

4.

F Grubu

Maçlar tamamlandı. Dortmund ve Lazio üst tura çıktı. Avrupa Ligi'ne gitti.

1.

2. Lazio

3. Club Brugge

4.

G Grubu

Maçlar tamamlandı. Juventus ve Barcelona üst tura çıktı. Dinamo Kiev Avrupa Ligi'ne gitti.

1. Juventus

2. Barcelona

3. Dinamo Kiev

4. Ferencvaros

H Grubu

RB Leipzig ve PSG gruptan çıkmayı garantiledi. üçüncü olarak Avrupa Ligi bileti aldı.

PSG, yarıda kalan maçta 'i yenmesi halinde grubu lider tamamlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

20:55 PSG ( ) - Başakşehir (Bu maç, yaşanan ırkçılık skandalı nedeniyle salı günü yarıda kaldı ve çarşamba günü tamamlanacak)

20.55 Ajax ( ) - Atalanta (İtalya)

20.55 Midtjylland ( ) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Bayern Münih ( ) - Lokomotiv Moskova ( )

23.00 Salzburg ( ) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk ( )

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23.00 Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Porto ( )

23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa)