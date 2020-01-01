UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur olasılıkları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bu akşam (9 Aralık Çarşamba) A, B, C ve D gruplarında oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Şu ana dek A Grubu'nda Bayern Münih, C Grubu'nda Manchester City ve Porto, D Grubu'nda Liverpool, E Grubu'nda Chelsea ve Sevilla, F Grubu'nda Dortmund ve Lazio, G Grubu'nda Juventus ve Barcelona, H Grubu'nda ise RB Leipzig ve PSG son 16 turuna yükselen ekipler oldular.
Kalan maçlardaki gruptan çıkma senaryoları ise şöyle:
A Grubu
Bayern Münih gruptan lider çıkmayı garantiledi.
Atletico Madrid'in gruptan çıkması için Salburg'dan en az 1 puan alması gerekiyor.
Salzburg'un gruptan çıkması için Atletico Madrid'i yenmesi gerekiyor.
Lokomotiv Moskova'nın gruptan çıkma şansı yok. Rus ekibi Bayern Münih'i yener ve Atletico Madrid de Salzburg'u devirirse, Avrupa Ligi'ne katılacak.
B Grubu
Dört takımın da gruptan çıkma şansı bulunuyor.
Gladbach'ın gruptan çıkması için Real Madrid'den en az 1 puan alması ya da Inter - Shakhtar maçının berabere bitmesi gerekiyor.
Real Madrid'in gruptan çıkması için Gladbach'ı yenmesi ya da Gladbach'la berabere kalması ve Inter'in Shakhtar'ı yenmesi gerekiyor.
Shakhtar Donetsk'in gruptan çıkması için Inter'i yenmesi ya da Inter'le berabere kalması ve Gladbach'ın Real Madrid'i yenmesi gerekiyor.
Inter'in gruptan çıkması için Shakhtar Donetsk'i yenmesi ve Mönchengladbach - Real Madrid maçının berabere bitmemesi gerekiyor.
Her iki maç da berabere biterse gruptan çıkan takımlar Mönchengladbach ve Shakhtar olacak.
C Grubu
Manchester City liderliği, Porto ise ikinciliği garantiledi.
Olympiakos ve Marsilya arasında üçüncülük mücadelesi yaşanacak. Her iki takım da son maçlarını kazanır ya da her iki takım da son maçlarını kaybederse, Avrupa Ligi bileti alan ekip Olympiakos olacak.
D Grubu
Liverpool grupta liderliği garantiledi.
Atalanta'nın gruptan çıkması için Ajax'tan en az 1 puan alması gerekiyor.
Ajax'ın gruptan çıkması için Atalanta'yı yenmesi gerekiyor.
Midtjylland'ın ikincilik ya da üçüncülük şansı yok.
E Grubu
Maçlar tamamlandı. Chelsea ve Sevilla üst tura çıktı. Krasnodar Avrupa Ligi'ne gitti.
1. Chelsea,
2. Sevilla
3. Krasnodar
4. Rennes
F Grubu
Maçlar tamamlandı. Dortmund ve Lazio üst tura çıktı. Club Brugge Avrupa Ligi'ne gitti.
2. Lazio
3. Club Brugge
4. Zenit
G Grubu
Maçlar tamamlandı. Juventus ve Barcelona üst tura çıktı. Dinamo Kiev Avrupa Ligi'ne gitti.
1. Juventus
2. Barcelona
3. Dinamo Kiev
4. Ferencvaros
H Grubu
RB Leipzig ve PSG gruptan çıkmayı garantiledi. Manchester United üçüncü olarak Avrupa Ligi bileti aldı.
PSG, yarıda kalan maçta Başakşehir'i yenmesi halinde grubu lider tamamlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde günün programı
20:55 PSG (Fransa) - Başakşehir (Bu maç, yaşanan ırkçılık skandalı nedeniyle salı günü yarıda kaldı ve çarşamba günü tamamlanacak)
20.55 Ajax (Hollanda) - Atalanta (İtalya)
20.55 Midtjylland (Danimarka) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa)