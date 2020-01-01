Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları 10 Mart Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımlar, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.

Tamamı saat 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

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    10 Mart Salı:

    Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)

    Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)

    11 Mart Çarşamba:

    Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)

    Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (1-2)

    17 Mart Salı: 

    Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-1)

    Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (2-1)

    18 Mart Çarşamba:

    Haberin devamı aşağıda

    Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)

    Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)

     

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