UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Salgın nedeniyle mart ayında ara verilen Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu kaldığı yerden devam edecek. İşte program...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları bugün başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek son 4 takım, bugün ve 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Salgın sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları, UEFA'nın aldığı kararla ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacak. Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise 'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriyecek.

Daha fazla takım

Daha önce mart ayında oynanan son 16 turu rövanş maçları sonucu İtalya'nın , 'nın Leipzig, İspanya'nın ve 'nın takımları çeyrek finale yükselmişti.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

7 Ağustos Cuma:

- Olympique (0-1)

- (2-1)

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8 Ağustos Cumartesi:

- (3-0)

- (1-1)