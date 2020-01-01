Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

AA
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UCL Trophy
Getty Images
Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonunda 2020-21 sezonu heyecanı salı akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Başakşehir de sahada olacak.

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları 20 Ekim Salı akşamı başlayacak.

Salgın nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, 20 Ekim Salı ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ilk maçında salı günü TSİ 22.00'de Almanya'nın Leipzig ekibine konuk olacak.

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    Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

    20 Ekim Salı:

    19.55 Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika)

    19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya)

    22.00 Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya)

    22.00 Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

    22.00 Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya)

    22.00 Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

    22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)

    22.00 Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir

    21 Ekim Çarşamba:

    19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

    19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

    22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

    22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

    22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa)

    22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)

    22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)

    22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya)

    Final 29 Mayıs'ta

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

    Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finali, 29 Mayıs 2021'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Gruplar

    Medipol Başakşehir'in H Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain, İngiltere'nin Manchester United ve Almanya'nın Leipzig takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

    A Grubu: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)

    B Grubu: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya)

    C Grubu: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Olympique Marsilya (Fransa)

    D Grubu: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)

    E Grubu: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)

    F Grubu: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)

    G Grubu: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)

    H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), Medipol Başakşehir

    Maç tarihleri

    Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

    Grup 1. maçları: 20-21 Ekim

    Grup 2. maçları: 27-28 Ekim

    Grup 3. maçları: 3-4 Kasım

    Grup 4. maçları: 24-25 Kasım

    Grup 5. maçları: 1-2 Aralık

    Grup 6. maçları: 8-9 Aralık

    Son 16 turu ilk maçları: 16-17 Şubat 2021 ve 23-24 Şubat 2021

    Son 16 turu rövanş maçları: 9-10 Mart 2021 ve 16-17 Mart 2021

    Çeyrek final ilk maçları: 6-7 Nisan 2021

    Çeyrek final rövanş maçları: 13-14 Nisan 2021

    Haberin devamı aşağıda

    Yarı final ilk maçları: 27-28 Nisan 2021

    Yarı final rövanş maçları: 4-5 Mayıs 2021

    Final maçı: 29 Mayıs 2021

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