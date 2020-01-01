UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
Yorum()
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu hafta çeyrek final heyecanı yaşanacak.
Salgın nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak.
Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
12 Ağustos Çarşamba:
Atalanta - Paris Saint-Germain
13 Ağustos Perşembe:
Leipzig - Atletico Madrid
14 Ağustos Cuma:
15 Ağustos Cumartesi:
Manchester City - Olympique Lyon