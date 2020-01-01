Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

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Champions League
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler, 12-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu hafta çeyrek final heyecanı yaşanacak.

Salgın nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak.

Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak.

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    Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

    12 Ağustos Çarşamba:

    Atalanta  - Paris Saint-Germain

    13 Ağustos Perşembe:

    Leipzig - Atletico Madrid

    14 Ağustos Cuma:

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    Barcelona - Bayern Münih

    15 Ağustos Cumartesi:

    Manchester City  - Olympique Lyon

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