UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kuraları çekildi. Manchester City, Real Madrid ile eşleşti. İşte detaylar...

Avrupa'nın en prestijli kulüplerinin yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıracak ekiplerin eşleşmeleri netleşti.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına adlarını yazdıran ekipler oldu.

Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri

Brest - PSG

Monaco - Benfica

Club Brugge - Atalanta

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern Münih

Juventus - PSV

Feyenoord - Milan

Brugge - Atalanta

Play-Off turu maçları ne zaman oynanacak?

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025