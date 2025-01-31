Avrupa'nın en prestijli kulüplerinin yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıracak ekiplerin eşleşmeleri netleşti.
Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına adlarını yazdıran ekipler oldu.
Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri
Brest - PSG
Monaco - Benfica
Club Brugge - Atalanta
Manchester City - Real Madrid
Celtic - Bayern Münih
Juventus - PSV
Feyenoord - Milan
Brugge - Atalanta
Play-Off turu maçları ne zaman oynanacak?
Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025