UEFA Şampiyonlar Ligi finali, ABD'de oynanabilir! Ceferin onay verdi

- Şampiyonlar Ligi finalleri için birçok aday var
- Dünyanın dört bir yanında ilgi görüyor
- Ceferin, ABD için onay verdi
NE OLDU? 2026 Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. 3 ülkenin ev sahipliği yapacağı turnuvada mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak. Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi finali için ABD'ye yeşil ışık yaktı.
NE SÖYLENDİ? Men in Blazers podcast'inde konuşan Ceferin, "Önümüzdeki 20 yıl içerisinde ABD'de bir Şampiyonlar Ligi maçı görmemiz mümkün mü?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu mümkün. Bunu tartışmaya başladık. Bu sene Şampiyonlar Ligi İstanbul'da. Gelecek yıl Londra'da. 2025'te ise Münih'te. Sonrasında neler olacağına bakacağız."
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:Getty Images
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