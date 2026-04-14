UEFA, saha ve hakemlik konusundaki tartışmaların ardından Atlético – Barça maçını gergin bir ortama soktu

UEFA, Atlético Madrid – FC Barcelona maçını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Gidiş maçının (0-2) ardından Barça, hakem kararlarına itirazda bulunmuştu.

Pazartesi günü UEFA, sunulan itiraz hakkında kararını açıkladı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, itirazı kabul edilemez buldu ve bu nedenle davaya devam edilmeyecek.

Katalanlar, hakem István Kovács'ın kararları üzerine şikayette bulunmuştu. Barça, kaleci Juan Musso'nun topu İspanyol savunmacıya pas verdikten sonra, Marc Pubill'in kale vuruşunda topu eliyle durdurduğu görünen bir el faulü için penaltı kazanamadı.

İki İspanyol devi bu sezon altıncı kez karşı karşıya gelecek. UEFA, her şeyin yolunda gitmesini sağlamak istiyor ve bu nedenle Clément Turpin'i görevlendiriyor. Fransız hakem, 2022'de Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini (0-1) yönetmişti.

Ayrıca UEFA'nın en üst düzey hakem sorumlusu Roberto Rosetti de Riyadh Air Metropolitano'da hazır bulunacak. Sadece Şampiyonlar Ligi maçı için gelmesi pek olası değil, zira bu hafta sonlarında İspanyol medyasıyla da bir toplantı planlanıyor.

Peter Sippel, maçta hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi. Alınan önlemler, bu maçın UEFA için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Barça ayrıca Salı günü sahanın durumu hakkında gayri resmi bir şikayette bulundu: çimlerin çok uzun olduğu iddia edildi. Ölçüm yapıldıktan sonra, çimlerin izin verilen maksimum yükseklik olan 30 milimetrenin 4 milimetre altında olduğu ortaya çıktı ve bu nedenle ev sahibi takım haklı bulundu.