UEFA önümüzdeki hafta maçlarını erteledi

UEFA gelecek hafta oynanması planlanan Avrupa kupaları maçlarının ertelendiğini duyurdu. Maçlar arasında Kopenhag - Başakşehir de var.

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle 17-18-19 Mart'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve maçlarını erteledi. Ertelenen maçlar arasında Kopenhag - müsabakası da var.

Kurumdan yapılan açıklamada Covid-19 salgını nedeniyle gelecek hafta UEFA turnuvalarında maçların oynanmayacağı duyuruldu.

Ayrıca 20 Mart'ta yapılması plananan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi de ertelendi.

Daha fazla takım

UEFA, 17 Mart Salı günü 55 üyesiyle yapacağı toplantı sonrasında başta EURO 2020 olmak üzere kendi organizasyonlarının geleceğiyle ilgili nihai kararını açıklayacak.