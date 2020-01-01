UEFA, Norveç'i hükmen mağlup ilan etti
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Romanya ile Norveç milli takımları arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup beşinci hafta maçı, pozitif vakalar nedeniyle takımca izolasyona alınan Norveç'in seyahat edememesi nedeniyle iptal edimişti.
Norveç Milli Takımı, ülkedeki koronavirüs protokolleri gereği sağlık bakanlığının izin vermemesi sebebiyle Romanya'ya gidememişti.
UEFA bunun üzerine karşılaşmanın iptal edildiğini açıklamıştı.
Müsabaka ile ilgili nihai karar verildi. Norveç'i hükmen mağlup sayıldı. Karşılaşma Romanya'nın 3-0'lık galibiyeti ile tescil edildi.
Bu sonucun ardından grup sonuncusu durumuna düşen Kuzey İrlanda'da da C Ligi'ne düştü.