UEFA, Norveç'i hükmen mağlup ilan etti

Takımdaki pozitif vakalar nedeniyle maç için Romanya'ya gidemeyen Norveç, UEFA tarafından hükmen mağlup ilan edildi.

Romanya ile Norveç milli takımları arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup beşinci hafta maçı, pozitif vakalar nedeniyle takımca izolasyona alınan Norveç'in seyahat edememesi nedeniyle iptal edimişti.

Norveç Milli Takımı, ülkedeki koronavirüs protokolleri gereği sağlık bakanlığının izin vermemesi sebebiyle Romanya'ya gidememişti.

UEFA bunun üzerine karşılaşmanın iptal edildiğini açıklamıştı.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Müsabaka ile ilgili nihai karar verildi. Norveç'i hükmen mağlup sayıldı. Karşılaşma Romanya'nın 3-0'lık galibiyeti ile tescil edildi.

Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

Bu sonucun ardından grup sonuncusu durumuna düşen 'da da C Ligi'ne düştü.