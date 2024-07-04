UEFA'nin resmi internet sitesinde yapılan büyük hata, Türkiye'de yoğun tepkilere neden oldu

EURO 2024'te 6 puanla gruptan çıkarak Avusturya'nın rakibi olan A Milli Takım, salı günü oynanan mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kurmuş ve futbol dünyasında en çok konuşulan takımlardan biri olmayı başarmıştı.

Türkiye'nin bu başarısının ardından UEFA'nın yapmış olduğu hata ise gözlerden kaçmadı.

Şok eden skandal

UEFA'nın Fransız edisyonu, EURO 2024 çeyrek final müsabakalarında Türkiye yerine Hollanda ile Avusturya'yı eşleştirdi.

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Haberin içeriğinde Hollanda'nın rakibinin Türkiye olduğu belirtilirken görselde bir hata yapıldığı gözlerden kaçmadı.

Bu görsel hata Türk taraftarların gözünden kaçmadı ve sosyal medyada günün konusu oldu.

UEFA.com

Türkiye'yi ne bekliyor?

Cumartesi günü Türkiye ile Hollanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarı finale kalabilmek için sahaya çıkacak.

Ronald Koeman’ın öğrencileri, grup aşamasında ilk olarak Polonya’yı 2-1 devirdi. Sonrasında ise Fransa ile oynanan mücadele, golsüz sona erdi.

Son maçta Avusturya karşısına çıkan Portakallar, sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılmasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı. Son 16 turunda ise rakipleri Romanya oldu. Romenler, karşısında da hata yapmayan Koeman’ın ekibi, 3-0’lık skorla adını son 8 takım arasına yazdırdı.