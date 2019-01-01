UEFA Neymar'ı suçlu buldu!

Daha önce hakkında soruşturma açılan Neymar için UEFA Brezilyalı yıldızı suçlu bulduğunu açıkladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'ı konuk eden ve unutulmayacak bir maç sonunda elenen Paris Saint Germain'de karşılaşma sonrası öfke vardı. Neymar instragram hesabından UEFA'yada hakaret ederen bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımın ardından UEFA, Brezilyalı yıldız için disiplin soruşturması başlatmıştı.

Konuyu görüşen UEFA yetkilileri, Neymar'ın hakemlere hakaret ve tacizden suçlu bulduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili disiplin sürecinin başlatıldığının belirtildiği açıklamada 27 yaşındaki yıldız isimle ilgili son karar UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilecek.