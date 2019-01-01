UEFA Neymar'ı suçlu buldu!
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DAZN
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United'ı konuk eden ve unutulmayacak bir maç sonunda elenen Paris Saint Germain'de karşılaşma sonrası öfke vardı. Neymar instragram hesabından UEFA'yada hakaret ederen bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımın ardından UEFA, Brezilyalı yıldız için disiplin soruşturması başlatmıştı.
Konuyu görüşen UEFA yetkilileri, Neymar'ın hakemlere hakaret ve tacizden suçlu bulduğunu duyurdu.
Konuyla ilgili disiplin sürecinin başlatıldığının belirtildiği açıklamada 27 yaşındaki yıldız isimle ilgili son karar UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilecek.