Almanya, perşembe akşamı Hollanda karşısına daha önce duyurulan yeşil formayla çıkmayacak. UEFA, Almanya Futbol Federasyonu’nun bu özel retro formayı kullanmasını yasakladı ve bu nedenle Die Mannschaft, Johan Cruijff ArenA’da siyah formayla sahada olacak.

Alman futbol federasyonu, hafta başında Hollanda ile oynanacak maç için özel olarak hazırlanan yeşil formanın görsellerini paylaşmıştı. Bu forma, Batı Almanya’nın 1990’da dünya şampiyonu olduğu formaya bir gönderme niteliği taşıyor.

Ancak bu dikkat çekici formayla bir maç şimdilik oynanmayacak. Birden fazla Alman medyasına göre forma, UEFA’nın maç kıyafetleri için uyguladığı talimatlara uymuyor.

Sorun, diğer unsurların yanı sıra formanın kollarında bulunuyor. Burada zorunlu Nations League logosunun doğru şekilde yerleştirilmesi için yeterli alan olmadığı belirtiliyor.

Ayrıca haberlere göre göğüs kısmında forma numarası da bulunmuyor. Retro forma bu nedenle de Avrupa futbol federasyonunun sözde Kit Regulations kurallarına uygun değil.

Bu yüzden UEFA, Hollanda karşısında yeşil formanın giyilmesine izin vermedi. Almanya, Amsterdam’daki karşılaşma için kısa süre içinde başka bir formaya yönelmek zorunda kaldı.

Bu nedenle Alman milli futbolcular maça tamamen siyah bir formayla başlayacak. Böylece 1990’daki dünya şampiyonluğuna yönelik önceden duyurulan saygı duruşu, Hollanda-Almanya maçı sırasında sokak görüntüsünde yer almayacak.

Hollanda ile Almanya, perşembe akşamı saat 20.45’te Johan Cruijff ArenA’da karşı karşıya gelecek. İlk kez milli takım teknik direktörü olarak görev yapan Xavi’nin ekibi, alışıldık turuncu iç saha formasıyla sahaya çıkacak.















