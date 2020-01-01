UEFA, kura çekim törenlerini Atina'dan Nyon'a aldı

UEFA, Atina'da düzenlenmesi planlanan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi törenlerinin İsviçre'deki genel merkezde yapılacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Yunanistan'daki yetkililerle görüşmelerin ardından ülke genelinde devam eden salgın kısıtlamaları kapsamında Atina'da düzelenmesi planlanan organizasyonların yerinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Buna göre, 1 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Ekim'de ise UEFA 2020-21 sezonu grup aşaması kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilecek. Aynı tarihlerde, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonunun en iyi oyuncu ve teknik direktörlerinin belirleneceği ödül törenleri de gerçekleştirilecek.

Kısıtlamalar çerçevesinde kulüp temsilcileri, oyuncular ve medya üyeleri, UEFA'nın internet sitesinden yayınlanacak bu törenlere katılamayacak.