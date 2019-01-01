UEFA, İstanbul'da düzenlenecek finalin logosunu duyurdu

2020 Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul motiflerinin kullanıldığı yeni logo tanıtımı bugün Monaco'da tanıtılacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı için hazırlanan logonun, bu akşam 'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında tanıtılacağı duyuruldu.

İstanbul'un gün batımında Galata Kulesi, Dikilitaş, Boğaziçi, cami ve su kemeri gibi simgeleriyle tasvir edildiği logonun ortasında, "İstanbul 20 Final" yazısı eşliğinde Şampiyonlar Ligi'nin logo ve kupası yer aldı.

İstanbul ikinci kez ev sahibi

İstanbul daha önce de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı. 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ile arasında oynanan final, unutulmaz bir maça sahne olmuştu. İngilizler 3-0 yenik durumdan geri gelerek önce 3-3'ü yakalamış ardından penaltı atışlarıyla kupayı müzelerine götürmüştü.