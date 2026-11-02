Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA", Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta kapsamında önümüzdeki çarşamba günü Türkiye'de oynanacak olan ve büyük beklentiyle beklenen Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasını yönetecek hakem heyetini açıkladı.

UEFA'dan yapılan resmi açıklamaya göre, bu kritik maçı yönetme görevi ünlü Fransız uluslararası hakem Clement Turpin'e verildi. Turpin'e vatandaşları Nicolas Danos ve Benjamin Pages yardımcı hakem olarak eşlik edecek, Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olacak.

Turpin'in atanması, Liverpool taraftarları için kötü anıları beraberinde getiriyor; zira Liverpool, Avrupa'daki en önemli anlarında Fransız hakemle olumsuz bir geçmişe sahip. Turpin, Liverpool'un Kiev'de Real Madrid'e 3-1 kaybettiği meşhur 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde dördüncü hakemdi.

Turpin, aynı turnuvanın 2021-2022 sezonunda Paris'te Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan finalde bu kez saha hakemi olarak görev yaptı; o maç da İngiliz ekibinin tek golle alınan yenilgisiyle sona erdi.

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Türk takımlarının Turpin ile geçmişi

Diğer yandan Turpin, Türk takımlarıyla dengeli bir geçmişe sahip; daha önce bu takımların 5 maçını yönetti:

30 Eylül 2025: Galatasaray 1-0 Liverpool

24 Ekim 2024: Fenerbahçe 1-1 Manchester United

16 Ağustos 2017: Başakşehir 1-2 Sevilla

10 Mart 2016: Fenerbahçe 1-0 Sporting Braga

12 Aralık 2013: Lazio 0-0 Trabzonspor

Çarşamba günkü maç, tur atlama mücadelesinde her iki takım için de kritik önem taşıyor; Fenerbahçe saha ve seyirci avantajını değerlendirmeyi hedeflerken, Liverpool ise Turpin kabusunu kırmanın ve kıtasal dengesini yeniden kazandıracak bir galibiyetin peşinde.