Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) yönetişimi ve karar alma süreçleriyle ilgili temel belgeleri yayımlaması ve tüm soruları gelecek 2 Kasım son teslim tarihine kadar yanıtlaması gerektiğini bildirdi.

Geçtiğimiz perşembe günü yapılan FIFA Konseyi toplantısında, Başkan Gianni Infantino, Dünya Kupası'na katılan kulüpleri satma planı için özür diledi ancak teklifin nasıl hazırlandığına dair tam bir açıklama sunamadı.

"BBC Sport"un ulaştığı mektupta, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, dünya futbolunun yönetim organının "bir dizi temel soruyu" ele almakta başarısız olduğunu söyledi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hâlâ yanıtlanmamış başka sorular var ve talep edilen bilgi ve belgeler sunulmadı."

Mektupta, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesine yapılan özel yatırımdan FIFA Barış Ödülü'ne ve ABD forveti Folarin Balogun'a Dünya Kupası'nda uygulanan tartışmalı men cezasına kadar bir dizi konuyu kapsayan sekiz sayfalık sorular bulunuyordu.

Açıklama şöyle devam etti: "Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin geri çekilmesi, hataların kabul edilmesi ve 'olası yönetişim reformlarının' duyurulması, ilgili kararların nasıl alındığını veya FIFA Konseyi'nin neden uygun aşamada yer almadığını yanıtlamıyor."

Devamında: "Bilgi veya belgelerin açıklanmasına ilişkin herhangi bir reddin, dayanılan özel gerekçelerin açık bir şekilde izah edilmesiyle birlikte münferiden gerekçelendirilmesi gerekir."

Ve şunlara dikkat çekti: "Bu sorular şimdi yanıt gerektiriyor. Bir sonraki FIFA Konseyi toplantısına ertelenemez; gelecekteki yönetişim reformları da hâlihazırda alınmış kararların denetlenmesinin ve bunlara ilişkin hesap verebilirliğin yerini alamaz."

UEFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) son teslim tarihine uymaması halinde atmayı planladığı adımları belirtmedi.

Sorular ilk kez geçen hafta FIFA Konseyi'nde Infantino'ya yöneltilmişti.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Debbie Hewitt, ardından şöyle demişti: "Bu soruları yanıtlamazsa, FIFA başkanı olmaya layık değildir."



